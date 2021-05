Der militärische Konflikt zwischen Israel und militanten Palästinensern geht unvermindert weiter - internationale Bemühung für eine Feuerpause scheiterten bislang. Der UN-Sicherheitsrat hat seine vierte Dringlichkeitssitzung in acht Tagen abgehalten und erneut ohne eine gemeinsame Erklärung beendet. Frankreich dringt auf eine Resolution, in der ein Ende der seit mehr als einer Woche tobenden Kämpfe zwischen Israel und der Hamas gefordert wird.

Deutschlands Nachbarländer lockern ab heute die Corona-Auflagen. In Frankreich dürfen nach sechseinhalb Monaten Cafés und Restaurants ihre Außenbereiche wieder öffnen. Nach einem deutlichen Absinken der Infektionszahlen sind auch "nicht essenzielle" Geschäfte wie Kaufhäuser wieder offen. Außerdem ist der Besuch von Museen, Kinos und Theatern wieder möglich. Die nächtliche Ausgangssperre greift ab 21:00 Uhr und damit erst zwei Stunden später als bisher. Auch in Österreich dürfen Cafés, Bars, Restaurants und Kultureinrichtungen wieder öffnen. Voraussetzung für den Besuch ist ein negativer Corona-Test, ein vollständiger Corona-Impfschutz oder eine überstandene Infektion.