Info-Date am Morgen: Ukrainische Soldaten verlassen Stahlwerk in Mariupol; Scholz lehnt baldigen Ukraine-Besuch ab

In der südukrainischen Hafenstadt Mariupol sind etwa 260 ukrainische Soldaten aus dem besetzten Stahlwerk gebracht worden. Das hat das Verteidigungsministerium in Kiew bestätigt. Sie sind allerdings noch nicht frei. Verletzte wurden demnach mit Bussen in eine von russischen Truppen besetzte Ortschaft gebracht. Dort sollen sie medizinisch versorgt werden. Außerdem liefen Verhandlungen über einen Gefangenenaustausch.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat einen zeitnahen Besuch in der Ukraine

abgelehnt. Auf RTL sagte der SPD-Politiker am Abend, er wolle sich nicht in die Besuche derer einreihen, die nur zu Fototerminen nach Kiew kämen. Zugleich machte der Kanzler deutlich, dass er kein baldiges Kriegsende erwarte, sondern eher eine Eskalation. Scholz verwies dabei auf sein jüngstes Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin.