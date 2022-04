Info-Date am Morgen: Ukraine wirft Russland Massaker an Zivilisten vor und Westen will Sanktionen gegen Moskau verschärfen

Der Fund hunderter toter Zivilisten in Butscha hat die Weltgemeinschaft entsetzt. In dem Vorort der ukrainischen Hauptstadt Kiew lagen nach dem Abzug russischer Truppen zahlreiche Leichen von Bewohnern auf den Straßen. In seiner Videoansprache zeigte sich Präsident Wolodymyr Selenskyj besorgt, dass sich noch "schrecklichere Dinge auftun könnten" als das, was bisher bekannt geworden ist. Andere Regionen des Landes stünden noch unter russischer Kontrolle. Dort könnten "noch mehr Tote und Misshandlungen" bekannt werden, sagte Selenskyj.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sprach in Zusammenhang mit den Gräueltaten von Butscha von Kriegsverbrechen des russischen Militärs. Diese Taten müssten schonungslos aufgeklärt werden. Beim Thema Sanktionen wurde die Bundesregierung auch gestern nicht konkreter. Man werde im Kreis der Verbündeten in den nächsten Tagen weitere Maßnahmen beschließen, ergänzte Scholz. Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen wies die Forderung nach einem sofortigen Lieferstopp von russischem Öl und Gas erneut zurück.