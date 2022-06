Info-Date am Morgen: Ukraine-Verhandlungen geplant; Weltklimarat erklärt Folgen des Klimawandels

In der Ukraine sind die Kämpfe in der Nacht weitergegangen. Das russische Militär kommt, so scheint es, nicht so schnell voran wie geplant. Russische Raketen sind in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingeschlagen.

Der Weltklimarat IPCC in Genf berichtet heute über die drastischen Folgen des Klimawandels für Mensch und Natur. In dem neuen Bericht geht es darum, welche Anpassungen nötig wären, um Gefahr für Leib und Leben so weit wie noch möglich abzuwenden.