Info-Date am Morgen: Ukraine-Krieg: USA wollen Kriegsverbrechen prüfen - Neue Corona-Regeln

Die USA wollen russische Kriegsverbrechen im Ukraine-Krieg prüfen. Es gehe dabei um absichtliche Angriffe auf Zivilisten. Offiziell hat die US-Regierung eine solche Einstufung bislang nicht vorgenommen. US-Außenminister Blinken sagte aber: "Unsere Experten sind dabei, mögliche Kriegsverbrechen, die in der Ukraine begangen werden, zu dokumentieren und zu bewerten." Auch nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums greift das russische Militär in der Ukraine vermehrt zivile Einrichtungen an.

Bundestag und Bundesrat wollen heute das Infektionsschutzgesetz ändern. Etliche Corona-Schutzmaßnahmen sollen entfallen - trotz weiter steigender Fallzahlen. Die Bundesländer können zwar eigene Regeln erlassen, aber nur in begrenztem Umfang. Die Landesregierung von Baden-Württemberg hat deshalb eine neue Corona-Verordnung ausgearbeitet, die heute notverkündet werden soll. Die Übergangsregelungen, wie zum Beispiel eine Maskenpflicht in Innenräumen, sollen bis zum 2. April weiter gelten. Das gleiche gilt auch für Rheinland-Pfalz.