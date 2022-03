Info-Date am Morgen: Ukraine-Krieg: Hilft China Russland? - Scholz-Reise in die Türkei

Mehrere US-Fernsehsender berichten, dass Russland China um militärische Hilfe im Ukraine-Krieg gebeten habe. In den vergangenen Tagen sei Moskau mit der entsprechenden Bitte an Peking herangetreten, hieß es. Der Nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, hat die chinesische Regierung vor ernsthaften Konsequenzen gewarnt, falls China Russland unterstützt und hilft, internationale Sanktionen zu umgehen. Sullivan will sich heute mit dem chinesischen Spitzendiplomaten Yang Jiechi in Rom treffen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) fliegt heute nach Ankara. Er will sich dort mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan treffen. Der hatte sich als Vermittler in dem Krieg zwischen der Ukraine und Russland angeboten. Das Nato-Land hat enge Beziehungen zur Ukraine und zu Russland, Ankara grenzt im Schwarzen Meer an beide Länder. Erdogan hat immer wieder betont, keinen der beiden Partner aufgeben zu wollen und hat sie vergangene Woche erstmals seit Kriegsbeginn auf Außenministerebene an einen Tisch gebracht.