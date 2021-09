Info-Date am Morgen: TV-Vierkampf der kleinen Parteien und Rückgang der Corona-Sieben-Tage-Inzidenz

Beim Fernseh-Vierkampf haben die Spitzenkandidaten der kleineren Parteien im Bundestag am Abend in der ARD über zentrale politische Themen diskutiert. Strittig war etwa die Frage, wie Industrieproduktion und Klimapolitik vereinbart werden können. FDP und CSU setzen vor allem auf technologischen Fortschritt, um klimaneutral zu werden. Linken-Chefin Janine Wissler fordert dagegen einen schnelleren Kohleausstieg und mehr Windräder. Die AfD sieht Deutschland generell auf einem falschen Weg in der Klimapolitik. Auch in der Außenpolitik wurden Unterschiede deutlich. Linke und AfD wünschen sich eine Annäherung an Russland. Bei der Frage nach möglichen Koalitionen hat FDP-Chef Christian Lindner seine Vorbehalte gegenüber einer Regierung mit SPD und Grünen bekräftigt.

Die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist leicht zurückgegangen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts liegt sie jetzt bei 81,1 - nach 81,9 gestern. Die Gesundheitsämter meldeten demnach 6.325 Neuinfektionen. Bundesweit starben weitere 68 Menschen an oder mit dem Covid19-Virus. Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI mit 1,79 an - nach 1,95 am Freitag.