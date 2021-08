Vier Wochen vor der Bundestagswahl haben sich die Kanzlerkandidaten von CDU/CSU, SPD und den Grünen einen ersten großen TV-Schlagabtausch zu wichtigen Wahlkampfthemen geliefert. Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock warf Union und SPD vor, zu wenig für den Klimaschutz getan zu haben. Der Kandidat der Union, Armin Laschet, warf der Grünen-Chefin dagegen ein industriefeindliches Vorgehen und eine Verbotspolitik vor. Bundesfinanzminister Olaf Scholz von der SPD setzte etwa auf weniger Bürokratie. Beim Thema Corona-Pandemie schlossen alle drei Kandidaten einen erneuten Lockdown aus. Baerbock sagte zum Beispiel: "Die Schulen bleiben offen. Wir bauen überall Luftfilter ein, so wie man auch ganz schnell Wirtschaftshilfen an den Start gebracht hat." Und an Laschet und Scholz gewandt: "Dass man das bei den Kindern nichts getan hat, zeigt, dass Kinder, Jugendliche und Familien in den vergangenen anderthalb Jahren bei ihnen keine Priorität gehabt haben."

Wie wichtig die Nato wieder werden könnte und wie wichtig Bündnisse sind, das zeigt sich gerade in Afghanistan. Der Truppenabzug nach 20 Jahren, die Taliban sind wieder an der Macht. Die USA hatten Vergeltung angekündigt, für den Anschlag am Flughafen in Kabul, zu dem sich ein Ableger der Terrormiliz IS bekannt hat. Nach der Tötung der mutmaßlichen Drahtzieher gab es dann gestern noch einen Drohnenangriff der USA auf ein Auto, in dem der IS Sprengstoff gelagert haben soll. Und auch heute Morgen kommt die Lage in Afghanistan nicht zur Ruhe. Am frühen Morgen sollen Raketen in der Nähe des Flughafens eingeschlagen sein.