Kältewelle in Deutschland: Tiefsttemperaturen und Schnee kommen auch in den Südwesten. In Myanmar verschärft das Militär sein Vorgehen gegen die Opposition. Bei den Bund-Länder-Gesprächen zur Corona-Pandemie deutet viel darauf hin, dass keine Lockerungen der Maßnahmen beschlossen werden. Die Landeszentrale für politische Bildung stellt heute den Wahl-O-Mat für das Superwahljahr 2021 vor. Schon in gut einem Monat werden die Landtage in Mainz und Stuttgart neu gewählt.