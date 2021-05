per Mail teilen

Drei Tage nach dem Seilbahnunglück in Italien haben Ermittler eine Theorie, was zum Tod von 14 Passagieren geführt hat. Nach dem Riss des Zugseils hatten die Notbremsen versagt. Das liegt vermutlich an einer speziellen Metallklammer, mit der Techniker die Bremsen bei Wartungsarbeiten außer Betrieb nehmen. Solch eine Klammer ist auf Fotos der abgestürzten Gondel zu sehen.

Für wen sind Zahn-Zusatzversicherungen sinnvoll? Auf welche Punkte sollte ich besonders achten? Und wann kann es sinnvoller sein, einfach nur Geld anzusparen, anstatt es für Versicherungsbeiträge auszugeben? Tipps dazu vom Youtuber Saidi vom Geldratgeber „Finanztip“.