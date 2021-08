per Mail teilen

Nach und nach verlassen die internationalen Truppen Afghanistan - und die Lage im Land wird bedrohlicher. Die Taliban haben weitere Städte erobert - darunter auch die zweitgrößte Stadt des Landes, Kandahar. Die USA verlegen nun etwa 3.000 Soldaten in die Hauptstadt Kabul.

Der Hacker, der Kryptogeld im Wert von 600 Millionen Dollar gestohlen hat, will das Geld wohl vollständig zurücküberweisen. Es ist der bisher größte bekannte Diebstahl von Kryptowährungen. Die Firma, von deren Rechner das virtuelle Geld gestohlen wurde, hatte an den Dieb appelliert, es zurückzugeben.