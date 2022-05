Info-Date am Morgen: Streit ums Corona-Impfen oder -Testen und BVB ohne Glück in der Champions League

Immer neue Ausbrüche von Covid-19 in Pflegeheimen – häufig verbunden mit vielen Todesfällen – und eine wieder steigende Inzidenz von nun fast 155: Die Politik muss in der Pandemie-Bekämpfung etwas tun. Was, darüber beraten heute die Gesundheitsministerinnen und -minister aus Bund und Ländern. Vorschläge gibt es viele – von der Impf-Pflicht etwa in Pflegeeinrichtungen über mehr Werbung für eine dritte Corona-Impfung bis hin zu einer neuen, verpflichtenden Test-Strategie oder schärferen Gesetzen gegen das Fälschen von Impfausweisen.

In der Champions League war es kein besonders guter Abend für die deutschen Teams: Dortmund hat auch das Rückspiel gegen Amsterdam mit 1:3 verloren – diesmal aber nicht, weil die Mannschaft kollektiv versagt hat, sondern eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung könnte den Ausschlag gegeben haben. Leipzig und Paris haben sich 2:2 unentschieden getrennt