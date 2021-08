Vor der Ministerpräsidentenkonferenz heute Mittag wird darüber gestritten, ob Schnelltests kostenlos bleiben sollen. Der Präsident der Bundesapothekerkammer, Thomas Benkert, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, Schnelltests müssten weiter für diejenigen kostenlos bleiben, für die kein Impfstoff zugelassen sei oder die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen dürften. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung spricht sich dagegen für kostenpflichtige Corona-Tests ab Oktober aus. Umstritten ist auch, ob Geimpfte mehr Rechte bekommen sollen. Ein weiteres Thema der gemeinsamen Videoschalte von Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel ist die Hochwasser-Katastrophe von Mitte Juli im Westen Deutschlands.

Die Waldbrände in der Türkei und Griechenland lodern weiter. Hunderte Freiwillige sind am Abend auf die griechische Insel Euböa gekommen, um gemeinsam mit den Anwohnern und Feuerwehrleuten gegen die Flammen zu kämpfen.

Vielen Menschen in Südeuropa macht in diesen Tagen auch die Hitze zu schaffen. Italiens Gesundheitsministerium warnt nun vor einer extremen Hitzewelle in den kommenden Tagen. Einige beliebte Urlaubsregionen sind schon ab heute betroffen. Meteorologen sagen bis zu 48 Grad für Sizilien und Sardinien voraus.

Die Corona-Pandemie ist für viele ein hoch-emotionales Thema - Diskussionen darüber sind oft sehr kontrovers. Das ist auch der Fall, wenn es für Eltern um die Frage geht, ob ihre Kinder geimpft werden sollen. Wie man so eine Diskussion führt, ohne dass es zum Streit kommt, ist ein weiteres Thema an diesem Morgen.