Viele Züge fallen heute aus – die Gewerkschaft der Lokführer (GdL) hat ihre Mitglieder zum Streik aufgerufen. Bis einschließlich Mittwochmorgen (2 Uhr) müssen sich Bahnreisende auf massive Einschränkungen einstellen, weil Lokführerinnen und Lokführer und auch die Beschäftigten in den Stellwerken unter anderem für mehr Geld streiken. Zwar sind sich Gewerkschaft und Bahn über die Höhe der künftigen Löhne und Gehälter einig: 3,2 Prozent mehr soll es geben. Aber über den Zeitpunkt der Auszahlung besteht Uneinigkeit. Offen sind außerdem Fragen zur Betriebsrente, die Höhe einer möglichen Corona-Prämie für die Beschäftigten sowie zum Einflussbereich der GdL.

In Rheinland-Pfalz gelten von heute an neue Corona-Regeln. Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz

von 35 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern die Teilnehmer von Veranstaltungen in Innenräumen nachweislich entweder geimpft, genesen oder getestet sein. Die sogenannte 3G-Regel gilt unter anderem auch für Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Kultur- und Sportveranstaltungen in Innenräumen und für körpernahe Dienstleistungen wie Friseure, Kosmetik und Körperpflege.