Politiker von Regierung und Opposition sowie Menschenrechtler diskutieren weiter über die Entscheidung von Bundesinnenminister Seehofer, zunächst niemanden mehr nach Afghanistan abzuschieben. Diesen Stopp hatte der CSU-Politiker gestern angeordnet, wir fassen die Reaktionen zusammen.

Heute Abend sollten Sie ab und zu mal in den Himmel gucken, denn dann sind besonders viele Sternschnuppen unterwegs. Wo man sie am besten sieht und was es mit diesen Perseiden auf sich hat, erklärt SWR-Wissenschaftsredakteur Uwe Gradwohl.