Info-Date am Morgen: Städtetag fordert mehr Corona-Tests – CDU in RLP kritisiert unklare Booster-Quote in kritischer Infrastruktur

In Deutschland ist die tatsächliche Corona-Pandemielage weiter unklar. Wegen der Feiertage melden viele Gesundheitsämter die Daten nicht oder nur verzögert weiter. Außerdem gibt es weniger Testmöglichkeiten. Das Robert Koch-Institut rechnet damit, dass es deshalb erst in der zweiten Januarwoche wieder aktuelle Daten gibt. Der Deutsche Städtetag hat das kritisiert und Bund und Länder aufgefordert, Test- und Laborkapazitäten auszuweiten.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist der Ansicht, dass die tatsächliche Zahl der Coronafälle zwei- bis dreimal über dem offiziell angegebenen Wert liegt. In den ARD-Tagesthemen sagte der SPD-Politiker, er wolle weiter gegensteuern: "Wir werden sicherlich spätestens in der nächsten Woche gute Vorschläge unterbreiten können", so Lauterbach. Der Expertenrat und das Robert Koch-Institut beschäftigten sich derzeit mit der Situation – und er selbst sei auch mit zahlreichen Wissenschaftlern und Politikern aus dem Ausland in Kontakt, in denen das Omikron-Problem bereits weiter fortgeschritten ist als in Deutschland. Nach den vorliegenden Daten haben sich innerhalb eines Tages rund 42.800 Menschen neu angesteckt, 383 sind gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 207,4, gestern lag sie rund zwei Punkte tiefer.

Die Oppositionsparteien in Rheinland-Pfalz kritisieren, dass die Landesregierung nicht genau weiß, wie viele Mitarbeiter der kritischen Infrastruktur geboostert sind - also etwa bei Polizei, Feuerwehr oder Stromversorgung. Ein solcher Überblick sei angesichts der hoch ansteckenden Omikron-Variante dringend nötig. CDU-Fraktionschef Christian Baldauf sprach von einem schweren Versäumnis. Die Zahlen müssten sofort erhoben werden. Danach müssten nicht-geboosterte Mitarbeiter gezielt angesprochen werden.