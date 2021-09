Info-Date am Morgen: Staatsakt für Hochwasseropfer - Wieder deutsche Botschaft in Afghanistan?

Bundesaußenminister Heiko Maas hat es ins Gespräch gebracht – die Wiedereröffnung der deutschen Botschaft in der afghanischen Hauptstadt Kabul. Erst vor wenigen Tagen war sie geschlossen worden – die Mitarbeiter hatten sie aus Angst vor den Taliban fluchtartig verlassen. Maas sagte bei einem Besuch in Katar, dass eine Wiedereröffnung der Vertretung möglich sei, wenn es die Sicherheitslage erlaube. Das sei aber nicht mit einer Anerkennung der Taliban-Regierung gleichzusetzen, so der deutsche Außenminister

133 Tote, fast 9.000 zerstörte Häuser. Die Hochwasser-Katastrophe im nördlichen Rheinland-Pfalz hat viele Menschen ins Unglück gestürzt. Heute will das Land mit einem Staatsakt der Opfer gedenken. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat dazu Angehörige der Toten und Vermissten, Verletzte, Geschädigte, Hilfskräfte und Bürgermeister der betroffenen Orte auf den Nürburgring eingeladen. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird dabei sein.