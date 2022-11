Info-Date am Morgen: Sportministerin Faeser verteidigt Katar-Reise und Dreyer-Regierungserklärung zu Ukraine

Heute spielt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zum ersten Mal bei der WM in Katar. Die Diskussion über die One-Love-Armbinde geht weiter. Bundesinnenministerin Nancy Faeser appelliert an den Weltfußballverband Fifa, die Armbinde doch zuzulassen. Es müsse möglich sein, für Vielfalt und gegen Diskriminierung einzutreten, hat sie am Abend in den ARD Tagesthemen gesagt. Die SPD-Politikerin hat außerdem ihre Reise nach Katar gegen Vorwürfe verteidigt, sie werte damit die Führung des arabischen Landes auf.

Welche Auswirkungen hat der russische Angriffskrieg in der Ukraine auf Rheinland-Pfalz? Mit dieser Frage befasst sich heute Ministerpräsidentin Malu Dreyer in einer Regierungserklärung.