Info-Date am Morgen: SPD und CDU/CSU sondieren jetzt auch mit - Politiker verstecken ihr Geld in Steuer-Oasen

Eine Woche nach der Bundestagswahl sind SPD und CDU/CSU in die Sondierungsgespräche eingetreten. Am gestrigen Sonntag trafen sich die Sozialdemokraten mit FDP und Grünen - die Union kam mit der FDP zusammen. Das Gespräch mit den Liberalen sei von "großem persönlichem Vertrauen und großen Gemeinsamkeiten in der Sache" geprägt gewesen, sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak. Auch FDP-Generalsekretär Volker Wissing hob die Gemeinsamkeiten hervor.

Die SPD sondierte mit der FDP. Anschließend fand ein Gespräch mit den Grünen statt. Zwei Stunden habe man "über die großen Themen dieses Landes" gesprochen, sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. "Es war ein gutes Gespräch, ein sehr konstruktives Gespräch." Die SPD sei jetzt bereit für Dreier-Gespräche über eine mögliche Ampel-Koalition.

Hunderte Politiker und Amtsträger aus aller Welt sollen Berichten zufolge ihr Geld in Steueroasen versteckt haben. Das steht in den "Pandora Papers". Zu den Nutznießern gehören unter anderem der jordanische König Abdullah II. und der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis. Es handelt sich um 11,9 Millionen vertrauliche Dokumente. Sie wurden dem internationalen Konsortium für Investigative Journalistinnen und Journalisten (ICIJ) zugespielt. In Deutschland waren an der Recherche NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung beteiligt.