Info-Date am Morgen: Sorgen vor massiven Angriffen in der Ost-Ukraine und Kritik am Ende der Isolationspflicht für Corona-Infizierte

Die russischen Streitkräfte bereiten nach ukrainischen Angaben einen "massiven Angriff" auf die östliche Region Luhansk vor. Es würden Ausrüstung und Treibstoff dorthin gebracht sowie die Truppen verstärkt, teilte der Gouverneur für Luhansk mit. Er forderte die Bewohner auf, die Region so schnell wie möglich zu verlassen. "Wartet nicht darauf, dass eure Häuser zerbombt werden", appellierte der Gouverneur an die Menschen in der Region Luhansk.

Der UN-Sicherheitsrat wird sich am Dienstagnachmittag mit dem Massaker von Butscha befassen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in seiner abendlichen Videoansprache, die Zeit werde kommen, dass jeder Russe die ganze Wahrheit darüber erfahre, wer von ihren Landsleuten getötet habe. Russland wies die Darstellung über Butscha zurück und sprach von einer Inszenierung durch die Ukraine.

Corona-Infizierte und Kontaktpersonen müssen sich ab dem 1. Mai nicht mehr verpflichtend in Isolation begeben. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte, die neuen Quarantäne- und Isolierungsregeln sollten ab diesem Termin auf "Freiwilligkeit" beruhen. Diese Änderung stößt auf Widerspruch. Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, sieht darin große Gefahren für besonders gefährdete Menschen.