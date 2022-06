Info-Date am Morgen: Sondervermögen für die Bundeswehr kommt – Bundeskanzler eröffnet Hannover Messe

per Mail teilen

Die Bundeswehr erhält ein Sondervermögen in Höhe von

100 Milliarden Euro. Um das möglich zu machen, musste die Ampel-Koalition auch CDU und CSU mit ins Boot holen, denn für die nötige Grundgesetzänderung war eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag notwendig. Am Abend haben sich alle Parteien geeinigt.

Um an den Krieg in der Ukraine zu erinnern, haben ukrainische Musiker am Abend vor dem Brandenburger Tor ein Benefizkonzert gegeben, mit dem Spenden für Krankenhäuser gesammelt werden sollten. Höhepunkt war der Auftritt der ukrainischen ESC-Gewinner.

Bundeskanzler Scholz hat die Hannover Messe eröffnet, die größte Industrieschau der Welt. Dort hat er der deutschen Wirtschaft gedankt - für die Unterstützung der Sanktionen gegen Russland.