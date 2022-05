Info-Date am Morgen: Selenskyj appelliert in Cannes und Lobbyismus gegen Klimaschutz aus der VW-Zentrale

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat bei der Eröffnung der Filmfestspiele in Cannes an die Film-Welt appelliert, angesichts des Kriegs in der Ukraine nicht zu schweigen. Es brauche einen neuen Charlie Chaplin, sagte Selenskyj in Anspielung auf den Film "Der große Diktator", der eine Persiflage auf den Nationalsozialismus ist.

Der Auto-Bauer VW scheint seit knapp 40 Jahren gegen Klimaschutz aktiv zu sein. SWR-Recherchen legen nahe, dass der VW-Vorstand schon seit 1983 über die Folgen des Klimawandels im Bilde war und trotzdem darauf hingewirkt habe, öffentliche Debatten über Umweltschutz oder ein Tempo-Limit zu unterbinden. Auf Anfrage hat VW darauf verwiesen, inzwischen konsequent auf die Elektrifizierung der Flotte zu setzen.