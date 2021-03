Bundesinnenminister Seehofer kritisiert, dass die Kirchen nach den neuen Corona-Regeln zu Ostern ihre Gottesdienste nur virtuell feiern sollen. Sein Argument: Eine Partei, die den Buchstaben "C" für "christlich" in ihrem Namen führe, solle sich entsprechend verhalten. Derweil hat Israel zum vierten Mal in zwei Jahren gewählt. Laut ersten Hochrechnungen könnte die Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit den religiösen Parteien eine Rechts-Koalition bilden. Doch die Regierungsbildung wird so oder so eine knifflige Rechenaufgabe. Als knifflig empfinden viele Verbraucher auch die zahlreichen Lebensmittel-Siegel. Welche nur vorgeben, gesund, umwelt- und auch tierfreundlich zu sein und welche vertrauenswürdig erscheinen, klärt SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch im Gespräch mit der Autorin der SWR-Dokumentation "Unser Fleisch, unsere Milch: Was taugen Lebensmittelsiegel?“, Katharina Schickling.