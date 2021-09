Info-Date am Morgen: Schweres Erdbeben in Mexiko und neue Regierung in Afghanistan

Ein schweres Erdbeben hat sich gestern Abend in der Nähe des mexikanischen Urlaubsortes Acapulco an der Pazifikküste ereignet. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke des Erdstoßes mit 7,0 an, Mexikos seismologischer Dienst SSN mit 7,1. Das Zentrum lag laut SSN elf Kilometer südwestlich von Acapulco im südlichen Bundesstaat Guerrero in einer Tiefe von rund zehn Kilometern. Nach Medienberichten sollen mehrere Gebäude zerstört worden sein. Zudem gibt es erste Berichte über Erdrutsche und blockierte Straßen in der Region. Auch im mehr als 300 Kilometer entfernten Mexiko-Stadt war das Beben deutlich zu spüren. Dort gab es nach Angaben der Behörden keine schweren Schäden.

Die militant-islamistischen Taliban haben Teile eines Übergangskabinetts für Afghanistan vorgestellt. Der öffentlich wenig bekannte Mullah Mohammed Hassan Achund wird amtierender Vorsitzender des Ministerrats, was dem Amt eines Premierministers gleichkommt. Als Innenminister benennen die Taliban Sarajuddin Haqqani. Unsere Afghanistan-Korrespondentin Silke Dittrich berichtet, dass er vom FBI als Kopf einer Terrororganisation gesucht wird. Haqqani soll für zahlreiche Anschläge verantwortlich sein, zum Beispiel für eine Explosion vor der deutschen Botschaft im Kabul im Jahr 2017. Dabei waren mehr als 150 Menschen getötet worden. Außerdem hätten sich die neuen Machthaber nicht an ihre Zusage gehalten, eine integrative Regierung zu bilden. Alle Minister seien aus den Reihen der Taliban.