Info-Date am Morgen: Scholz spricht nach Vorfall mit Auto von Amoktat und FDP will Atomkraft-Comeback diskutieren

Nachdem ein Fahrer mit seinem Auto gestern in Berlin eine Lehrerin getötet und mehrere Schüler verletzt hat, spricht Bundeskanzler Olaf Scholz von einer Amoktat. Sie mache ihn tief betroffen, schrieb der SPD-Politiker auf Twitter.

In der Debatte über die Energieversorgung schließt die FDP eine Rückkehr zur Kernkraft nicht aus. Parteichef Christian Lindner hat der Bild-Zeitung gesagt, er bezweifle zwar, dass sich Neuinvestitionen in die Kernkraft rechneten. Die Argumente sollten aber vorurteilsfrei bewertet werden, so der Bundesfinanzminister.