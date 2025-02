Info-Date am Morgen: Scharfe Reaktionen auf Trumps Selenskyj-Kritik ++ KIT feiert 200-jähriges Jubiläum

US-Präsident Trump nennt den ukrainischen Präsidenten Selenskyj einen ‚Diktator‘ und bekommt Gegenwind – auch aus der eigenen Partei. Die Themen des Morgens mit Jonathan Hadem.

Die Reaktionen auf die Aussagen des US-Präsidenten Trump über den ukrainischen Präsidenten Selenskyj und die angeblich überfällige Wahl in der Ukraine sind eindeutig: Der demokratische Senator Shumer nennt Trumps Aussagen "widerlich", aber auch der republikanische Abgeordnete Bacon kritisierte Trump öffentlich. Was Trump gesagt habe, sei eine Schande und viele Republikaner wüssten das. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Makeiev, wies den Vorwurf der überfälligen Wahl zurück. In der Ukraine gelte das Kriegsrecht, das sehe während des Krieges keine Wahlen vor. Solche Regelungen gebe es auch in anderen Ländern, wie z.B. Deutschland.

Karlsruher Institut für Technologie (KIT) feiert 200 Jahre

Das Karlsruher Institut für Technologie gehört zu den ältesten technischen Universitäten Deutschlands. Zur Feierstunde zum 200-jährigen Jubiläum kommen heute viele prominente Gäste in die Karlsruher Schwarzwaldhalle, darunter Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann. Außerdem sind Podiumsdiskussionen geplant. Dabei soll es unter anderem darum gehen, wie Politik und Wissenschaft gemeinsam zur Lösung gesellschaftlicher Probleme beitragen können.