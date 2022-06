Info-Date am Morgen: Schärfere Corona-Regeln im Herbst? / Kunstwerk-Eklat bei der Documenta

per Mail teilen

Vier Bundesländer, darunter Baden-Württemberg, fordern vom Bund, rasch gesetzliche Maßnahmen für schärfere Corona-Schutzmaßnahmen zu schaffen. Hintergrund sind die steigenden Fallzahlen an Corona-Neuinfektionen. So soll es ab Herbst wieder eine Maskenpflicht in Innenräumen, 2G- und 3G-Zugangsregeln und Kontaktbeschränkungen geben, fordern die Gesundheitsminister der Länder.

Sind es Symbole für die Unterdrücker der Militärdiktatur in Indonesien oder antisemitische Botschaften? Auf der Documenta in Kassel wurde das Banner eines indonesischen Künstler-Kollektivs erst einmal abgedeckt. Figuren in der Collage waren mit SS-Runen und Helmen mit Mossad-Aufschrift versehen. Kultur-Staatsministerin Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen) kritisierte das als eine antisemitische Bildsprache auf der Darstellung.