Info-Date am Morgen: Schärfere Corona-Einreise-Regeln geplant und Unesco-Welterbe-Entscheidung für RLP erwartet

Die Neuinfektionen mit dem Coronavirus gehen weiter nach oben. Die 7-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 14,5 nach 14,3 am Montag. In der Bundesregierung wächst die Sorge, dass Reiserückkehrer, die ihren Urlaub im Ausland verbracht haben, den Wert weiter ansteigen lassen könnten. Die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichten jetzt, dass das Bundesgesundheitsministerium die Einreiseregeln verschärfen will. Alle Menschen müssten demnach einen negativen Corona-Test vorlegen - egal aus welchen Gebieten und mit welchen Verkehrsmitteln sie nach Deutschland kommen. Bisher gilt die Testpflicht nur für Flugpassagiere und Einreisende aus Hochrisikogebieten, die nicht vollständig gegen das Coronavirus geimpft oder von einer Covid-19-Erkrankung genesen sind.

Das Unesco-Welterbekomitee stimmt am heutigen Dienstag über die Anerkennung der jüdischen "SchUM"-Stätten in Mainz, Worms und Speyer ab. Der Antrag aus Rheinland-Pfalz umfasst die alten jüdischen Friedhöfe in Mainz und Worms, die Wormser Synagoge und den Speyerer Judenhof mit seinem mittelalterlichen Ritualbad.