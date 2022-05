Info-Date am Morgen: Sanktionen gegen Gazprom Germania und Proteste der Pflege-Beschäftigten

Russland hat Sanktionen gegen Gazprom Germania verhängt. Mit dieser Firma und weiteren 30 aufgelisteten Unternehmen dürfen von russischer Seite keine Geschäfte mehr gemacht werden. Gazprom Germania war Anfang April unter staatliche deutsche Kontrolle gestellt worden. Eine Sprecherin des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz sagte in Berlin: "Wir werten diese Ankündigungen aus. Noch liegen uns keine Details vor." Die Bundesregierung und die Bundesnetzagentur als Treuhänderin von Gazprom Germania seien bereits dabei, sich auf verschiedene Szenarien vorzubereiten. "Das Krisenteam Gas überwacht die aktuelle Lage genau. Aktuell ist die Versorgungssicherheit gewährleistet, sie wird ständig überprüft", sagte die Sprecherin.

In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz werden flächendeckend viele soziale Einrichtungen bestreikt. Viele Beschäftigte aus Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Psychiatrien werden an den zwei zentralen Kundgebungen teilnehmen, die in Stuttgart und in Freiburg mit anschließenden Demonstrationen durch die Innenstädte stattfinden. In der Mainzer Innenstadt ist eine Protestkundgebung des Bündnisses Pflegeaufstand Rheinland-Pfalz auf dem Domplatz geplant.

Hintergrund ist zum einen der bundesweite "Tag der Pflegenden", zum anderen ein Tarifkonflikt für kommunale Erziehungseinrichtungen.