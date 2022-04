Info-Date am Morgen: Russland soll Kriegsverbrechen vertuschen und Bundestag stimmt über Corona-Impfpflicht ab

Der ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj wirft Russland vor, Beweise für Kriegsverbrechen zu vertuschen. "Wir haben Informationen, dass die russischen Truppen ihre Taktik geändert haben und versuchen, tote Ukrainer von den Straßen und aus Kellern der von ihnen besetzten Gebiete zu entfernen", sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache an die Nation. "Dies ist nur ein Versuch, die Beweise zu verstecken und nichts weiter." Damit sollten die internationalen Ermittlungen behindert werden. Nach den Worten Selenskyj werden Tausende von Menschen vermisst. Sie seien entweder tot oder nach Russland verschleppt worden.

Nach monatelangen Debatten will der Bundestag über die Einführung einer Impfpflicht gegen das Corona-Virus entscheiden. Zur Debatte stehen vier Vorlagen von Parlamentariergruppen. Die Bundesregierung hat keinen eigenen Gesetzesvorschlag vorgelegt. Die Entscheidung gilt als offen.

Eine Gruppe von Abgeordneten der Ampelkoalition hatte sich in letzter Minute auf einen Kompromiss geeinigt, der einen Impfnachweis für alle Menschen ab 60 Jahren bis Oktober vorsieht. CDU und CSU treten als Fraktion für ein Impfvorsorgegesetz ein, das ein gestuftes Verfahren vorsieht.

Gegen eine allgemeine Impfpflicht sprechen sich hingegen Abgeordnete verschiedener Fraktionen um den FDP-Abgeordneten Wolfgang Kubicki aus.

Auch die AfD-Fraktion wendet sich in einer eigenen Vorlage gegen die Corona-Impfpflicht, da sie nach ihrer Ansicht dem von der Verfassung garantierten Recht auf körperliche Unversehrtheit widerspreche.