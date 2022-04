Info-Date am Morgen: Russland protestiert gegen amerikanische Hubschrauber-Lieferung – Polen will EU-Geld für Ukraine-Flüchtlinge

Russland protestiert dagegen, dass die USA Militär-Hubschrauber aus russischer Produktion an die Ukraine liefern. Es geht um 11 Maschinen vom Typ MI-17, die die USA ursprünglich nach Afghanistan liefern wollten- wozu es nach der Machtübernahme der Taliban nicht mehr gekommen ist. Russland argumentiert, im Kaufvertrag stehe, dass die USA die Hubschrauber nicht ohne russische Zustimmung an andere Länder abgeben dürften.

Polen fordert von den anderen EU -Staaten finanzielle Hilfe, um die vielen ukrainischen Kriegsflüchtlinge zu versorgen. Ministerpräsident Morawiecki hat der Bild-Zeitung gesagt, sein Land beherberge 2,5 Millionen Flüchtlinge. Es müsse deshalb ähnlich wie die Türkei während der Flüchtlingskrise 2015 unterstützt werden.

Kein Land auf der Welt kauft einer Studie zufolge so viel Energie aus Russland wie Deutschland. Das berichtet das "Center for Research on Energy and Clean Air", eine nichtkommerzielle Denkfabrik aus Finnland.