Info-Date am Morgen: Russland greift landesweit ukrainische Infrastruktur an und Streiks in Südwest-Kitas

Russland scheint zu versuchen, die Lieferung westlicher Waffen und anderer Hilfen für die Ukraine zu unterbinden. Es gab nach ukrainischen Angaben heftigen Raketen-Beschuss von Infrastruktur im gesamten Land. Einige Geschosse habe die Armee abfangen können, andere hätten ihr Ziel erreicht. Damit sollten, so die Vermutung, Nachschub-Routen zerstört werden.

Der Arbeitskampf in kommunalen Kitas und Ganztagsschulen geht weiter. Auch heute gibt es wieder Streiks sowohl in Rheinland-Pfalz als auch in Baden-Württemberg und den meisten anderen Bundesländern. Die Gewerkschaft will höhere Löhne, attraktivere Arbeitsbedingungen und damit verbunden auch einen besseren Personalkräftemangel durchsetzen – die Arbeitgeber sollen also dem Fachkräftemangel etwas entgegensetzen.