Info-Date am Morgen: Russland greift die Ukraine an; Berichte über Kampfflugzeuge

Der russische Präsident Wladimir Putin hat in der Nacht eine Militäroperation in der Ostukraine angeordnet. Er folge damit der Bitte der selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk um Beistand, sagte er in einer Fernsehansprache und forderte das ukrainische Militär auf, die Waffen niederzulegen. Aus mehreren ukrainischen Städten gibt es nach Informationen des ARD-Studios Moskau bereits Berichte über Explosionen, unter anderem aus Kiew und Odessa. Reporter auf russischer Seite berichteten demnach in der Nacht über Kampfflugzeuge, die in Richtung Ukraine geflogen seien.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba spricht von einer "groß angelegten Invasion Russlands". Er twitterte am Morgen, friedliche ukrainische Städte würden gerade angegriffen. Die Welt könne und müsse Putin stoppen, forderte er. Das ukrainische Fernsehen meldet, die Ukraine habe ihren gesamten Luftraum geschlossen und im Land gelte nun der Kriegszustand.