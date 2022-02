Info-Date am Morgen: Russland droht Finanz-Ausschluss; Bald wohl lockerere Corona-Reiseregeln

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat konkretisiert, welche Sanktionen Russland im Konflikt mit der Ukraine drohen. Sie sagte in der ARD-Sendung "Anne Will", im Fall eines Angriffs auf die Ukraine solle Russland im Prinzip von den internationalen Finanzmärkten abgeschnitten werden. In der Ukraine-Krise soll es ein Gipfeltreffen mit US-Präsident Joe Biden und Russlands Präsident Wladimir Putin geben. Beide haben dem Vorschlag des französischen Staatschefs Emmanuel Macron zugestimmt, hieß es vom Elysée-Palast. Voraussetzung sei, dass Russland nicht in die Ukraine einmarschiere. Am Vormittag beraten die EU-Außenminister mit ihrem ukrainischen Kollegen Dmytro Kuleba über den russischen Truppenaufzug.

Die Bundesregierung plant, die Corona-Reiseregeln zum 4. März zu lockern. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", man solle im Urlaub trotzdem vorsichtig sein. Das Blatt berichtet von einem Änderungsentwurf für die Reiseverordnung. Demnach sollen zum Beispiel Länder nur noch als Hochrisikogebiete ausgewiesen werden, wenn dort eine Variante grassiert, die gefährlicher ist als Omikron.