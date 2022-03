Info-Date am Morgen: Russische Truppen rücken auf Kiew vor; Corona Impfungen mit Novovax auch in BW

Russische Truppen ziehen den Ring um die ukrainische Hauptstadt Kiew immer enger. Heute Morgen wird von einem 60 Kilometer langen Militärkonvoi berichtet, der immer näher an die Stadt heranrückt.

Am Abend ist das Treffen von russischen und ukrainischen Vertretern erstmal ergebnislos zu Ende gegangen. Immerhin sind die Gespräche nicht für gescheitert erklärt worden.

Der neue Corona- Impfstoff Novavax ist seit gestern in Rheinland-Pfalz erhältlich, ab heute auch in Baden-Württemberg. Rund 190.000 Impfdosen werden an die Stadt- und Landkreise ausgeliefert.