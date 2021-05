In Deutschland entspannt sich die Corona-Lage weiter. Die 7-Tage-Inzidenz sank auf 132,8, meldete das Robert Koch-Institut heute früh. Binnen 24 Stunden wurden 18.034 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus registriert. Das sind 4.100 weniger als am Mittwoch der vergangenen Woche. Die landesweite 7-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg liegt mit 161 über der bundesweiten. In Rheinland-Pfalz bleibt sie mit rund 114 deutlich darunter. Der Wert ist ein wesentlicher Maßstab für die Verschärfung oder Lockerung von Corona-Auflagen.

In Baden-Württemberg stellen Grüne und die CDU heute ihren Koalitionsvertrag vor. Verständigt haben sich die beiden Parteien auf ein Sofortprogramm, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abzufedern. Außerdem sollen Klima- und Naturschutz vorangebracht werden. Dazu gehören unter anderem eine Solarpflicht für Neubauten und der Ausbau der Windkraft.