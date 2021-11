Info-Date am Morgen: Rekordwert bei Corona-Neuinfektionen und zweite Woche bei der Welt-Klima-Konferenz

In der Corona-Pandemie hat die bundesweite 7-Tage-Inzidenz einen neuen Höchststand erreicht. Der Wert liegt bei 201,1. Professor Frank-Ulrich Montgomery, Vorsitzender des Weltärztebundes, sprach in der ARD von einer "Tyrannei der Ungeimpften, die über das Zwei-Drittel der Geimpften bestimmen." In Ländern, in denen wie in Portugal 97 Prozent der Bevölkerung gegen das Corona-Virus geimpft seien, gebe es keine einschränkenden Maßnahmen. Montgomery forderte, dass auch nach dem geplanten Auslaufen der epidemischen Lage am 25. November Maßnahmen wie ein Lockdown weiterhin möglich sein müssten.

Nach den Großdemos in Glasgow für mehr Klimaschutz startet die Weltklimakonferenz in ihre zweite, entscheidende Woche. Heute reisen zahlreiche Minister und Regierungschefs nach Schottland, um den Verhandlungen der rund 200 vertretenen Staaten Schwung zu geben. Im Vorfeld forderte die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel mehr Tempo bei der Umsetzung der Maßnahmen. Im Interview mit der Deutschen Welle äußerte Merkel Verständnis für die Proteste der überwiegend jungen Menschen und forderte sie auf, weiter Druck auf die Politik auszuüben.