Info-Date am Morgen: Regierungsbildung und Ende der Maskenpflicht an Schulen in BW

Die Regierungsbildung kommt voran: Die Grünen haben auf ihrem kleinen Parteitag am Wochenende der Aufnahme von Koalitionsgesprächen nach den Ampel-Sondierungen zugestimmt. Der Parteivorstand der SPD ist ebenfalls dafür – heute soll noch die FDP zustimmen. Dafür kommen am Mittag die Parteigremien der Liberalen zusammen. Beschließen auch sie die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen, könnten diese in dieser Woche beginnen.

Trotz der auf relativ hohem Niveau stagnierenden Infektionszahlen fällt heute in Baden-Württemberg die Maskenpflicht im Unterricht. Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte dürfen am Platz ihre Maske abziehen. Auf den Gängen dagegen bleibt die Maske Pflicht. Lehrkräfte-Verbände kritisieren die Lockerung als verfrüht.