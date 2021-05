Israel kommt mal wieder nicht zur Ruhe. Immer wieder heulen die Sirenen – Raketenalarm. Vor allem in der Region um den Gaza-Streifen. Aber auch in Jerusalem. Das ist sehr ungewöhnlich, berichtet unser Israel-Korrespondent. Die radikal-islamische Hamas verlangt von der Regierung in Jerusalem, alle Sicherheitskräfte vom Tempelberg abzuziehen. Regierungschef Benjamin Netanjahu sagte, man werde mit aller Härte gegen die Angriffe vorgehen.

Alles scheint perfekt zu laufen: Eine glückliche Familie, ein guter Job, ein eignes Häuschen ist gerade gebaut. Doch dann erkrankt der Hauptverdiener plötzlich so schwer, dass er berufsunfähig wird. Viele Familien stürzt das in finanzielle Schwierigkeiten. Experten raten deshalb dringend zu einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Doch was muss man beim Abschluss einer solchen Versicherung gerade jetzt in der Corona-Pandemie beachten? Tipps dazu von unserem Experten.