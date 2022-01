Info-Date am Morgen: Quarantäne-Zeit soll geändert werden - Kreuzfahrten wegen Corona abgebrochen

per Mail teilen

Die Bundesregierung plant eine Überarbeitung der Quarantäne- und Isolationszeiten im Fall einer Corona-Ansteckung mit der Omikron-Variante. Das kündigte Bundesgesundheitsminister Lauterbach im ZDF an. Das müsse aber gut vorbereitet sein, um widersprüchliche Vorgaben zu vermeiden. Bislang müssen in Deutschland auch geimpfte und geboosterte Kontaktpersonen von Omikron-Infizierten für 14 Tage in Quarantäne. Die USA, Spanien und Frankreich haben ihre Quarantäne-Vorgaben schon gelockert.

Für die Passagiere von zwei deutschen Kreuzfahrtschiffen ist die Reise kurz nach dem Jahreswechsel vorzeitig zu Ende gegangen. Die "Mein Schiff 6" von der Reederei TUI Cruises hat die Fahrt wegen vereinzelter Corona-Fälle an Bord in Dubai abgebrochen. Und auch die "Aida Nova" bringt die Urlauber wegen rund 50 Corona-Infektionen bei Besatzungsmitgliedern von Lissabon aus zurück in die Heimat.