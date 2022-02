Info-Date am Morgen: Putin schickt Truppen in Ostukraine; UN-Sicherheitsrat berät

Der russische Präsident Wladimir Putin hat entschieden, Soldaten in die ostukrainischen Regionen Donezk und Luhansk zu schicken. Mehrere Medien berichten von Panzern, die sich Donezk nähern sollen. Zuvor hatte Putin mitgeteilt, diese Regionen seien - wie von Separatisten gefordert - unabhängig. In der Nacht traf sich daraufhin der UN-Sicherheitsrat zu einer Dringlichkeitssitzung. Außerdem wandte sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj an die Menschen in der Ukraine. In einer Rede rief er zur Ruhe auf. Die Ukraine sei vorbereitet und werde keine Gebiete abtreten. Die Bundesregierung hat die russische Anerkennung der zwei Separatistenregionen im Osten der Ukraine scharf kritisiert. Spitzenpolitikerinnen und -politiker mehrerer Parteien forderten Sanktionen.