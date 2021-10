Info-Date am Morgen: Psychische Probleme bei Jugendlichen durch Corona und Facebook wieder online

per Mail teilen

Welche langfristigen Auswirkungen die Corona-Pandemie hat, wird erst langsam sichtbar. Junge Menschen wurden in ihrer psychischen Gesundheit deutlich beeinträchtigt. Das ergab eine Umfrage des UN-Kinderhilfswerks Unicef in 21 Ländern. Jeder fünfte Mensch im Alter zwischen 15 und 24 Jahren fühlte sich demnach häufig depressiv oder hatte wenig Interesse, andere Dinge zu tun. Mindestens eines von sieben Kindern weltweit war laut Unicef direkt vom Lockdown betroffen.

Millionen von Nutzern der Social-Media-Dienste aus dem Facebook-Konzern sind jetzt wieder online. Facebook, Whatsapp und Instagram funktionieren wieder weitgehend normal. Für den weltweiten Ausfall ist das Unternehmen selbst verantwortlich. Facebook habe eine "fehlerhafte Neukonfiguration" an seinen Rechnern vorgenommen, die für den Datenverkehr zwischen den Rechenzentren verantwortlich sind. Wegen des Ausfalls konnten Nutzer rund sieben Stunden lang nicht auf ihre Konten bei Facebook zugreifen, den Fotodienst Instagram nutzen oder über Whatsapp und Facebook-Messenger Nachrichten verschicken.