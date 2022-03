Info-Date am Morgen: Offenbar russische Angriffe auf ukrainische Wohngebäude – Städtetag will über Flüchtlinge aus der Ukraine sprechen

In der Ukraine sollen bei russischen Luftangriffen in der Nacht wieder Zivilisten getötet worden sein. Die ukrainischen Behörden sprechen davon, dass die russische Armee auch Wohnhäuser unter anderem in Malyn und in der Nähe von Charkiw beschossen habe.

Alte sowjetische Kampfflugzeuge für den Einsatz gegen moderne russische Truppen - das ist das polnische Angebot an die Ukraine. Polen könne alle seine 28 Kampfjets vom Typ MiG-29 kostenlos abgeben, damit sie beim ukrainischen Militär zum Einsatz kommen - Übergabeort könne die US-Basis Ramstein in der Pfalz sein, so der Plan aus Warschau. Aus den USA kam ein klares „Nein“.

Weil vermutlich bald sehr viele Menschen aus der Ukraine nach Deutschland kommen werden, verlangt der Deutsche Städtetag so schnell wie möglich einen Flüchtlingsgipfel.