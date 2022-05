Info-Date am Morgen: Neue Rettungsaktion im ukrainischen Stahlwerk Azovstal und zweites Halbfinale beim ESC in Turin

Im Stahlwerk Azovstal in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol sind weiterhin viele Soldaten eingeschlossen. Mit internationaler Unterstützung will die ukrainische Führung die dort gefangengehaltenen Männer befreien. "Wir haben eine neue Runde der Verhandlungen eröffnet", sagte Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk nach Angaben der "Ukrajinska Prawda". Die Ukraine habe den Vereinten Nationen und dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz das Mandat zu den Gesprächen mit der russischen Seite erteilt. Die Türkei sei inzwischen als Vermittler dabei.

In Deutschland wachsen die Sorgen vor dem Krieg. 63 Prozent der Bevölkerung sind laut ARD-DeutschlandTrend beunruhigt, direkt in die Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine hineingezogen zu werden. Eine Mehrheit der Befragten findet aber auch: Bei der Unterstützung für die Ukraine soll sich die Regierung nicht zurückhalten.

Im zweiten Halbfinale des Eurovision Song Contest (ESC) haben sich weitere zehn Länder für die Endrunde qualifiziert. Am Finale teilnehmen werden unter anderem die finnische Band The Rasmus mit "Jezebel". Auch der schwedische Beitrag "Hold Me Closer" von Cornelia Jakobs sowie Serbien mit Konstrakta und "In Corpore Sano" sind dabei. Bereits im ersten Halbfinale qualifizierte sich die Ukraine mit dem Kalush Orchestra. Die Band mit ihrem Lied "Stefania" gilt als Favorit auf den Gesamtsieg. Das ESC-Finale findet am Samstagabend (14. Mai) in Turin statt.