Info-Date am Morgen: Neue Kontaktbeschränkungen geplant und erhöhte Wasserstände im Südwesten

Bundesgesundheitsminister Lauterbach will härtere Kontaktbeschränkungen durchsetzen. Der SPD-Politiker sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, Verschärfungen würden leider notwendig sein, um der schweren Welle, die auf uns zukomme, zu begegnen. Details nannte Lauterbach nicht. Gerade für Ungeimpfte gebe es aber keinen Grund zur Entwarnung. Man könne ihnen nicht in Aussicht stellen, dass für sie die Kontaktbeschränkungen kurz- oder mittelfristig aufgehoben werden.

Der anhaltende Regen hat in Teilen von Deutschland zu steigenden Wasserständen geführt, vor allem im Norden Baden-Württembergs. Betroffen sind unter anderem Neckar, Main, Tauber und Jagst. Am Abend kam es deshalb zu einzelnen Verkehrsbehinderungen und Unfällen. Im Raum Pforzheim und im Enzkreis wurden Straßen überflutet. Im Rhein-Neckar-Kreis kam es zwischen Schriesheim und Wilhelmsfeld zu einem Erdrutsch.