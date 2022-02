Info-Date am Morgen: Neue Corona-Teststrategie und Berlinale-Eröffnung

per Mail teilen

Es gibt einen ersten Referentenentwurf für eine neue Corona-Teststrategie. Die Bundesregierung plant, dass wir einen kostenlosen PCR-Test bald nur noch machen können, wenn vorher ein Schnelltest positiv war. Eine rote Warnmeldung in der Corona-Warn-App reicht nicht mehr aus.

In Berlin wird heute die Berlinale eröffnet. Trotz Corona-Pandemie werden die Filme in den Kinos gezeigt und nicht online. Heute werden bis zu 800 Gäste bei den internationalen Filmfestspielen erwartet.