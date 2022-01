Info-Date am Morgen: Neue Corona-Regeln und Gespräche im Nato-Russland-Rat

per Mail teilen

In Baden-Württemberg gelten seit Mitternacht neue Corona-Regeln. Dazu gehören unter anderem verkürzte Quarantänefristen. Im Supermarkt und der Gastronomie müssen Erwachsene FFP2-Masken tragen, medizinische Masken genügen nicht mehr.

Der Erfinder der „Wimmel-Bücher“, Ali Mitgutsch, ist im Alter von 86 gestorben.

In Brüssel kommt zum ersten Mal seit zwei Jahren der NATO-Russland-Rat zusammen. Thema ist die Ukraine-Krise. Eine schnelle Lösung wird nicht erwartet. Der Westen verlangt einen Rückzug der russischen Gruppen von der ukrainischen Grenze. Russland verlangt Sicherheitsgarantien.

Olaf Scholz steht heute zum ersten Mal in einer Regierungsbefragung als Bundeskanzler en Abgeordneten Rede und Antwort.