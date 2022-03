Info-Date am Morgen: NATO-Friedensmission in der Ukraine? – Corona-Lockerungen trotz steigender Zahlen

Der stellvertretende polnische Ministerpräsident Jaroslaw Kaczynski ist mit den Regierungschefs von Polen, Slowenien und Tschechien per Zug in die ukrainische Hauptstadt Kiew gereist. Dort hat Kaczynski eine "NATO-Friedensmission" für die Ukraine gefordert. Nach den Vorstellungen Polens sollte eine NATO-Mission auf "ukrainischem Territorium agieren" und "humanitäre und friedliche Hilfe" leisten. Dabei solle sie allerdings "von Streitkräften geschützt" werden und "in der Lage sein, sich selbst zu verteidigen". Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hält davon nichts. Er bekräftigte sein Nein für einen Nato-Militäreinsatz in der Ukraine.

Das Infektionsschutzgesetz, das weitergehende Lockerungen der Corona-Maßnahmen vorsieht, kommt heute in erster Lesung in den Bundestag. Schon am Freitag soll es verabschiedet werden und dann auch gleich in den Bundesrat. Bereits am 20. März soll es dann in Kraft treten und weitere Lockerungen mögliche machen. Druck hat vor allem die FDP gemacht, die wieder zu größtmöglichen Freiheiten zurück möchte. So soll die Maskenpflicht beim Einkaufen entfallen. Und das, obwohl die Infektionszahlen weiter drastisch steigen. Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben deshalb bereits angekündigt, dass hier bis Anfang April schärfere Maßnahmen in Kraft bleiben.