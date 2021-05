Die militärischen Auseinandersetzungen zwischen Israel und militanten Palästinensern haben in der vergangenen Nacht etwas nachgelassen. Israelische Medien berichten, dass ab morgen Mittag eine Waffenruhe gelten soll. In den bewaffneten Konflikt schaltet sich heute auch Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) ein. Er besucht Israel und die palästinensischen Gebiete im Westjordanland. Maas will ausloten, was die internationale Gemeinschaft zu einer Waffenruhe im Gaza-Konflikt beitragen kann.

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) lehnt eine gesetzliche Verpflichtung zur Impfung von Kindern gegen das Coronavirus ab. "Wir setzen darauf, dass sich ausreichend Kinder und Jugendliche freiwillig impfen lassen, sobald dies möglich ist." Sie gehe davon aus, dass das noch im Sommer der Fall sein wird, sagte Lambrecht dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Corona-Infektion könne man nicht mit Masern vergleichen. Im Gegensatz zu Covid-19 sei bei Masern das Risiko von schweren Komplikationen und Langzeitfolgen bei kleinen Kindern besonders hoch. Die Masern-Impfpflicht für Kinder gilt seit vergangenem Jahr.