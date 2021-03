Gestärkte Regierungsparteien in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Das ist das zentrale Ergebnis der Landtagswahlen in den beiden Bundesländern. In Mainz will Ministerpräsidentin Malu Dreyer von der SPD die Ampelkoalition mit FDP und Grünen fortsetzen. Mit wem Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen jetzt weiterregieren will, ließ er noch offen. Wieder mit der CDU? Möglich ist jetzt auch in Stuttgart eine Ampelkoalition.